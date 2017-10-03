موظفو مستشفى رفيق الحريري تابعوا اعتصامهم...

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أعلنت لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، فض اعتصام الموظفين أمام مبنى الوزارة والعودة لإكماله في حرم المستشفى، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بالتصعيد أو بتعليق التحركات بشكل كامل بعد اجتماع غد المفصلي الذي سيعقد في مكتب وزير الصحة العامة غسان حاصباني.واشار البيان الى ان الموظفين كانوا قد "استكملوا اعتصامهم لليوم السابع على التوالي وتوقفهم عن العمل بسبب عدم تسديد راتب الشهر الماضي كاملا، ولا حتى بدل المواصلات وبدل التعويضات العائلية عن الأشهر الثلاثة الماضية، إضافة إلى تفلت الإدارة من إلتزاماتها ووعودها تجاه موظفيها وعدم تطبيق قرارات مجلس الإدارة.بعد ذلك، تم التواصل مع وزارة الصحة وأخذوا وعدا قاطعا بأنهم خلال خمسة أيام وفي حد أقصى يوم الاثنين المقبل سيحصلون على كل مستحقاتهم المتأخرة.