حسن خليل: لن نتخلى عن العلاقة مع سوريا

وزير المال دعا الى إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها مهما كلف الأمر

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LBCI News Lebanon

أكد وزير المال علي حسن خليل "أنهم لا يريدون للحكومة أن تتحول منذ الآن إلى حكومة تصريف أعمال بل أن تتحمل مسؤوليتها السياسية تجاه الناس".

وفي كلمة له في ختام مسيرة عاشورائية تنظمها حركة أمل في النبطية، كشف حسن خليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الأسبوع المقبل إلى إقرار الموازنة ما يعيد الانتظام إلى المؤسسات، داعيا إلى إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها مهما كلف الأمر.

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وعن العلاقة بين لبنان وسوريا، لفت وزير المال إلى أن العلاقة مع سوريا لا ترتبط فقط بالنازحين انما هي علاقة مصالح وتاريخ ونضال مشترك، قائلا "سنبقى داعمين دائما لبناء هذه العلاقة ولن نتخلى عن العلاقة مع سوريا".