السلسلة...مدار بحث بين بري وابو فاعور

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اعلن النائب وائل ابوفاعور أنه وضع الرئيس نبيه بري في اجواء اللقاء الذي عقد بين النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري وما افضى اليه من خلاصات وتفاهمات ومن تقييم للوضع السياسي، بالإضافة الى بعض القضايا الاخرى الإقتصادية والإدارية وأبرزها سلسلة الرتب والرواتب التي سلكت مسارها في مجلس الوزراء.وصرّح ابو فاعور من عين التينة "أعتقد انه سيكون في الأسبوع القادم جلسة للمجلس النيابي لإقرار التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، وبالتالي نكون قد ازحنا عقبة اساسية من امامنا للتفرغ للقضايا الأخرى بعقل منفتح وتحديداً الإنتخابات النيابية."واشار اى أن "هناك حرص مشترك بين النائب جنبلاط والرئيس بري على ان كل القضايا التي تطرح وتحديداً بعض القضايا المستجدة والتي تستعيد إنقسامات سابقة يجب ان تطرح بروح المحافظة على الإستقرار السياسي والإجتماعي والأمني الموجود في البلاد."