رئيس الاتحاد العمالي: المحاسبة آتية وستكون قاسية

الاسمر: ماذا تطلبون اليوم من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق

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LBCI News Lebanon

اكد الاتحاد العمالي العام​ ان "اي بحث او اعطاء اوامر بالعودة للدفع وفق الجداول القديمة سيقابله باعلان اضراب مفتوح في كل القطاعات والمدارس"، وسأل:"ماذا تطلبون اليوم من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ان يقفوا متفرجين على العمال والاساتذة وهم يقهرون قبل حصولهم على السلسلة".



ودعا رئيس الاتحاد بشارة الاسمر في خلال مؤتمر صحافي الحكومة الى مكافحة الفساد والى ان تبادر الى العودة فوراً عن ربط السلسلة بالضرائب ، وقال:"الانتخابات النيابية على الابواب والمحاسبة آتية وستكون قاسية جداً لكل من تخوّله نفسه الاعتداء على حق من حقوق المواطن."