أخبار محلية
04 تشرين الأول 2017 - 05:53
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جلسة نيابية عامة الاثنين...

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جلسة نيابية عامة الاثنين...
دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية عامة قبل ظهر الاثنين المقبل لدرس واقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة والمحالة من الحكومة.
 
 
***للاطلاع على مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة اضغط هنا
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