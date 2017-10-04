جلسة نيابية عامة الاثنين...

جلسة تشريعية عامة قبل ظهر الاثنين المقبل

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LBCI News Lebanon

دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية عامة قبل ظهر الاثنين المقبل لدرس واقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة والمحالة من الحكومة.

*** للاطلاع على مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة اضغط هنا للاطلاع على مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة