حمادة: سنواجه السياسة التدميرية للتعليم الرسمي

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استغرب وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، عدم إدراج مشروع المرسوم المتعلق بقبول إلحاق 207 أساتذة من الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية للتعيين في ملاك التعليم الثانوي في كلية التربية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، خصوصا وأن هذه الجلسة هي الأخيرة التي يسقط حقهم بعدها، وهم من الناجحين الذين أتاحت القوانين المرعية الإجراء للوزارة إلحاق الأعداد التي تحتاجها من بينهم بحسب الأولوية والإختصاص والمنطقة، ضمن مدة سنتين من تاريخ المباراة.ولفت حمادة إلى أن "هذه المجموعة المعنية بالتعيين تأتي لتلبية حاجة الوزارة إلى أساتذة جدد في التعليم الثانوي الرسمي بدلا من المئات الذين تقاعدوا هذا العام".وأكد "أن هؤلاء الأساتذة مستحقون، وأن الثانويات الرسمية في حاجة ملحة إليهم".وأعلن أنه "سيواجه هذه السياسة التدميرية للتعليم الرسمي بكل ما أوتي من قوة، في مجلسي الوزراء والنواب، وفي كل المجالات المتاحة لمثل هذه المواجهة".