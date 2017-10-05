هذه البرقية من بري الى الاسد...

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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس السوري بشار الاسد، مهنئا بذكرى حرب تشرين التحريرية وجاء في البرقية:"أتقدم منكم ومن الشقيقة سوريا جيشا وحكومة وشعبا بأسمى التهاني في الذكرى المتجددة لحرب تشرين التحريرية المجيدة، سائلا الله سبحانه لبلدكم تثبيت استقراره وترسيخ وحدته ارضا وشعبا ومؤسسات واستكمال تحرير الجولان العربي السوري ورفع الاحتلال الاسرائيلي عن ارضكم واسقاط المشاريع الاستيطانية الهادفة لتهويده.ان حرب تشرين أثبتت ارادتكم في السعي لتحرير الاراضي العربية المحتلة وتحقيق اماني الشعب الفلسطيني وبناء وصنع السلام العادل والشامل.نتمنى لسوريا بالمناسبة النصر الكامل على الارهاب الوجه الآخر لارهاب الدولة الذي تمثله اسرائيل واستعادة بلدكم لدوره في الحفاظ على العروبة السمحة وصيغ التعايش في الشرق".كما أبرق الرئيس بري الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئا بذكرى حرب تشرين.