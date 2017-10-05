هكذا ردت "القوات" على النائب الجميل...

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LBCI News Lebanon

اتهمت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بأنه يصر على الغمز واللمز من قناة القوات على "الطالع والنازل"، واذ أكدت عل مواصلة مساعيها لترتيب العلاقة مع "الكتائب"، رات أن تصنيف من هو داخل الحكومة وخارجها لا ينطبق على طرف شارك تقريبا في كل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005 إلى اليوم، فضلا عن ان "القاصي يعلم كما الداني ان ما حال دون مشاركة النائب الجميل في الحكومة الحالية هو عدم إعطائه حقيبة الصناعة التي لو اعطيت له لكان هو شخصيا وزيرا في الحكومة، وبالتالي المعارضة التي يتكلم عنها ليست مبدئية كما يدعي ويحاول ان يوحي".

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واعتبرت الدائرة الاعلامية أن ما يلمِّح اليه النائب الجميل دائما بان ما جمع "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" يرتكز على مجموعة مصالح، هو بعيد كل البعد عن "القوات" وطريقة عملها، مذكرة بانه قُدِّم لـ"القوات" ما لم يقدم لأحد في زمن الوصاية السورية لكي تشارك في الحكومات المتعاقبة وتغطي الواقع الذي كان سائدا، فيما كانت تنسحب او ترفض المشاركة انطلاقا من طبيعة تلك الحكومات وآثرت الحل والاضطهاد والاعتقال والاغتيالات في كثير من الأحيان على مسايرة عهد الوصاية.

وأكدت أن آخر من يمكن اتهامه بالعمل على تحقيق المصالح السياسية الضيقة هو "القوات اللبنانية"، "بينما يصر الجميل على تكذيب كل الوقائع لغاية في نفس يعقوب".

وسالت:" فليقل لنا النائب سامي الجميل كيف كان يمكن تحقيق المصالحة بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" من دون التفاهم معهم على حد أدنى من الخطوات السياسية في مرحلة فراغ من دون أفق كانت مرشحة ان تستمر حتى يومنا هذا، فيما أصابت القوات بترشيح العماد ميشال عون عصفورين بحجر واحد، فحققت المصالحة التي لم يكن ممكنا تحقيقها لولا القيام في خطوة بحجم انتخاب عون رئيسا للجمهورية، والعصفور الثاني تمثل بالتخلص من مرحلة الفراغ والتي كانت مرشحة ان تتمدد على كل جسم الدولة وتعرضها للانهيار وتُدخل لبنان في الفوضى".