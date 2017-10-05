تكثيف الجهود لمكافحة عمليات غسل الاموال

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LBCI News Lebanon

أكد الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، تكثيف الجهود لمكافحة عمليات غسل الاموال وتحقيق تعاون دولي لكشف هذه العمليات.