أخبار محلية
05 تشرين الأول 2017 - 07:00
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تكثيف الجهود لمكافحة عمليات غسل الاموال

تكثيف الجهود لمكافحة عمليات غسل الاموال Lebanon, news ,lbci ,أخبار غسيل اموال, مصارف,ارهاب,
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أكد الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، تكثيف الجهود لمكافحة عمليات غسل الاموال وتحقيق تعاون دولي لكشف هذه العمليات. 
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