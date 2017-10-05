أخبار محلية
05 تشرين الأول 2017 - 07:00
05/10/2017 07:00:00
تكثيف الجهود لمكافحة عمليات غسل الاموال
تكثيف الجهود لمكافحة عمليات غسل الاموال
Lebanon, news ,lbci ,أخبار غسيل اموال, مصارف,ارهاب,
LBCI News Lebanon
أكد الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، تكثيف الجهود لمكافحة عمليات غسل الاموال وتحقيق تعاون دولي لكشف هذه العمليات.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
ارهاب
مصارف
غسيل اموال
إقرأ أيضاً