كنعان من المتن: مافيا الكهرباء هي مافيا المولدات

كنعان في لقاء مع تيار المتن...

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LBCI News Lebanon

لفت النائب ابراهيم كنعان الى أن مافيا الكهرباء هي مافيا المولدات، معتبرا أن "كل من يعرقل مسيرة استعادة الكهرباء الى وضع سليم يحمي هذه المافيات".

كلام كنعان جاء في لقاء مع تيار المتن، الذي تطرق الى ملف الضرائب والسلسلة، قائلا "البعض حاول إلباسنا الضرائب وكأنه جاء لتوه من البرازيل من دون أن يطرح البدائل"، مشيرا الى ان من طرح البدائل العملية لتمويل السلسلة وضبط الهدر هي لجنة المال والموازنة.

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وأضاف كنعان "اتهمنا بالتسييس عندما قلنا الإبراء مستحيل وموقفنا لا يزال نفسه فيما مواقف غيرنا تتبدل بحسب التحالفات".