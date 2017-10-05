أخبار محلية
05 تشرين الأول 2017 - 14:28
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كنعان من المتن: مافيا الكهرباء هي مافيا المولدات

كنعان في لقاء مع تيار المتن... Lebanon, news ,lbci ,أخبار التيار الوطني الحر, ابراهيم كنعان,لبنان,كنعان في لقاء مع تيار المتن...
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كنعان من المتن: مافيا الكهرباء هي مافيا المولدات
لفت النائب ابراهيم كنعان الى أن مافيا الكهرباء هي مافيا المولدات، معتبرا أن "كل من يعرقل مسيرة استعادة الكهرباء الى وضع سليم يحمي هذه المافيات".
 
كلام كنعان جاء في لقاء مع تيار المتن، الذي تطرق الى ملف الضرائب والسلسلة، قائلا "البعض حاول إلباسنا الضرائب وكأنه جاء لتوه من البرازيل من دون أن يطرح البدائل"، مشيرا الى ان من طرح البدائل العملية لتمويل السلسلة وضبط الهدر هي لجنة المال والموازنة.
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وأضاف كنعان "اتهمنا بالتسييس عندما قلنا الإبراء مستحيل وموقفنا لا يزال نفسه فيما مواقف غيرنا تتبدل بحسب التحالفات".
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