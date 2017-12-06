أخبار لبنان
06 كانون الأول 2017 - 09:55
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مدير البنك الدولي يشدد على دعم لبنان

لقاء في وزارة المال Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,البنك الدولي,لقاء في وزارة المال
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حضرت التطوراتُ والأوضاع المالية في لقاءِ وزير المال علي حسن خليل كلاً من مديرِ البنك الدولي ساروج كومار، ونائبِ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني. 

وقد شدد مديرُ البنك الدولي في اللقاء الذي جؤى في وزارة المال على دعم لبنان.
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