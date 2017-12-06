مدير البنك الدولي يشدد على دعم لبنان

لقاء في وزارة المال

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LBCI News Lebanon

حضرت التطوراتُ والأوضاع المالية في لقاءِ وزير المال علي حسن خليل كلاً من مديرِ البنك الدولي ساروج كومار، ونائبِ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني.



وقد شدد مديرُ البنك الدولي في اللقاء الذي جؤى في وزارة المال على دعم لبنان.