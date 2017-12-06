أخبار لبنان
06 كانون الأول 2017 - 16:32
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أبو فاعور: القدس ستبقى عربية

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أبو فاعور: القدس ستبقى عربية

رد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل قائلا: "القدس ستبقى عربية وأنت زائل واعمار الطغاة قصار ، سيأتي جيل عربي يمزق كل الأوراق ويستعيد فلسطين".
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