أبو فاعور: القدس ستبقى عربية

06 كانون الأول 2017 - 16:32 06/12/2017 16:32:11

أبو فاعور ردا على قرار ترامب بشأن القدس

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LBCI News Lebanon



رد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل قائلا: "القدس ستبقى عربية وأنت زائل واعمار الطغاة قصار ، سيأتي جيل عربي يمزق كل الأوراق ويستعيد فلسطين".