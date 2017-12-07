اعتصام في مخيم نهر البارد احتجاجا على قرار ترامب

نفذت الفصائل الفلسطينية و"اللجان الشعبية في الشمال"، إعتصاما إحتجاجيا في مخيم نهر البارد، للتعبير عن رفضها واستنكارها لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وأعرب أمين سر اللجنة الشعبية أبو فراس ميعاري عن استيائه من "جامعة الدول العربية التي لم تحرك ساكنا إزاء إعلان ترامب المشؤوم"، داعيا القيادة الفلسطينية إلى "عدم العودة إلى المفاوضات نهائيا، وإلغاء الاتفاقيات كافة مع العدو، ورفع راية التحرير والكفاح المسلح من أجل تحرير الأرض وتطهير القدس من دنس الإحتلال".
وأعلن الحداد في المخيم، داعيا الجميع لحضور "الإجتماع الطارئ المزمع عقده في مقر اللجنة الشعبية، من أجل وضع برنامج تحركات أسبوعي لمواجهة المؤامرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية".
مسيرة غضب في مخيم البداوي
شهد مخيم البداوي في وقت متأخر من ليل الاربعاء مسيرة غضب، إستنكارا لقرار ترامب.
ورفع المشاركون في المسيرة الاعلام الفلسطينية ويافطات منددة بالقرار، وداعية الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين إلى الرد على القرار بخطوات عملية وليس الإكتفاء ببيانات التنديد.
ويعم اضراب عام المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك تلبية لدعوة القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان باعتبار اليوم يوم غضب فلسطيني عارم، واضراب عاما رفضا لقرار ترامب وتاكيدا على ان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.