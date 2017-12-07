أخبار لبنان 07 كانون الأول 2017 - 12:05 07/12/2017 12:05:42 الحريري في باريس...

الحريري يشارك في مؤتمر "مجموعة الدعم الدولي من أجل لبنان"

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LBCI News Lebanon

اعلن الرئيس سعد الحريري وصوله إلى باريس للمشاركة في مؤتمر "مجموعة الدعم الدولي من أجل لبنان" غداً والذي سيشكل محطّة مهمة لدعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز صموده في مواجهة أزمة اللاجئين بحسب قوله. الإعلان