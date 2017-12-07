أخبار لبنان
07 كانون الأول 2017 - 12:05
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الحريري في باريس...

الحريري يشارك في مؤتمر "مجموعة الدعم الدولي من أجل لبنان" Lebanon, news ,lbci ,أخبار سعد الحريري,مجموعة الدعم الدولي من أجل لبنان,الحريري يشارك في مؤتمر "مجموعة الدعم الدولي من أجل لبنان"
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الحريري في باريس...
اعلن الرئيس سعد الحريري وصوله إلى باريس للمشاركة في مؤتمر "مجموعة الدعم الدولي من أجل لبنان" غداً والذي سيشكل محطّة مهمة لدعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز صموده في مواجهة أزمة اللاجئين بحسب قوله.
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