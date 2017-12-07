أخبار لبنان
07 كانون الأول 2017 - 14:05
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لحماية الأطفال من التزويج المبكر...

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لمناسبة حملة الـ16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضدّ النساء أطلق "التحالف الوطني لحماية الأطفال من التزويج المبكر" مؤتمرا صحافيا لإطلاق رسمي لحماية الأطفال من التزويج المبكر بحضور فعاليات رسمية وناجيات من التزويج المبكر.     
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