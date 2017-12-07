07 كانون الأول 2017 - 14:05 07/12/2017 14:05:11

التحالف الوطني لحماية الأطفال من التزويج المبكر

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LBCI News Lebanon

لمناسبة حملة الـ16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضدّ النساء أطلق "التحالف الوطني لحماية الأطفال من التزويج المبكر" مؤتمرا صحافيا لإطلاق رسمي لحماية الأطفال من التزويج المبكر بحضور فعاليات رسمية وناجيات من التزويج المبكر.