أخبار لبنان
20 كانون الأول 2017 - 10:02
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حمادة يشكك بامكانية أن تدفع الدولة فروقات الاقساط

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شكك وزير التربية مروان حمادة في امكانية ان تتمكن الدولة من المشاركة في دفع اي مبلغ لإيجاد حل لازمة المدارس الخاصة ورفع الاقساط.
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