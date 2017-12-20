حمادة يشكك بامكانية أن تدفع الدولة فروقات الاقساط

20 كانون الأول 2017 - 10:02 20/12/2017 10:02:50

ملف الاقساط في المدارس الخاصة تابع

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LBCI News Lebanon

شكك وزير التربية مروان حمادة في امكانية ان تتمكن الدولة من المشاركة في دفع اي مبلغ لإيجاد حل لازمة المدارس الخاصة ورفع الاقساط.