المشنوق: لعدم استعمال خدمة UBER

دعا وزير الداخلية نهاد المشنوق المواطنين لعدم استعمال خدمة UBER لأنها خطيرة.

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من جهة أخرى، أكد المشنوق أن هناك مسعى جديا من قبل هذه الحكومة الائتلافية لتحقيق مشاريع تريح كل الناس وتعالج الوضع الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن المسألة تحتاج الى وقت.واعتبر المشنوق، خلال لقاء تكريمي له دعت اليه "تعاونية صيادي ميناء المنارة" في قاعة الرفاعي في بيروت، انهم يعيشون في منطقة تحيطهم الحرائق من حولهم في سوريا وغيرها واينما ذهبوا ليس هناك سوى الحرائق، لافتا الى أنه بفضل حكمة بدأها الرئيس سعد الحريري والمتابعة والجهد والرضا من كل البيارتة وتيار المستقبل، استطاعوا ان ينبعوا سياسة عاقلة ووازنة وضعتهم على بر الامان.وقال: "إننا في بيروت، ورغم كل الظروف، استطعنا الصمود كل الوقت، فبيروت مدينة ممسوكة امنيا واهلها بخير ومر عليهم أكثر من ظرف صعب ومن الصعب نسيانه، لكن الحمد لله تجاوزناه بالثبات والقدرة، بقدرة كل بيروتي، وبقدرة كل واحد منكم على أن يحفظ عمله وأهله وأمنه وأمانه".وحيا "البحر البيروتي الذي لا يأتي منه الا الخير" و"بيروت الأصيلة التي لا تزال على صفائها ومحبة أهلها".