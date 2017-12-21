الحريري: لا يمكن لأي نافذة أن تفتح على التوطين

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أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن لبنان لم ولن يتهرب من واجباته ولا يمكن لأي نافذة أن تفتح على التوطين أو على أي إجراء يناقض حق العودة وينزع الهوية الفلسطينية عن اللاجئين ، وأشار الى أن التضامن العربي اليوم هو حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى، لإنقاذ القدس لكي تبقى عاصمة دولة فلسطين.وطالب الحريري خلال إعلان نتائج تعداد الفلسطينيين في لبنان الدول المانحة أن تزيد اهتمامها ودعمها لتمكين الأونروا من إلتزاماتها وتأمين حاجات اللاجئين وضمان حل عادل لقضيتهم حسب قرارات الشرعية الدولية، وشدد على أن وثيقة مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين أظهرت أنّ اللبنانيين بمختلف إتجاهاتهم السياسية لا يشكلوا عائقاً أمام أي مشروع يسمح للبنان أن يتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين وبالمقابل كل الفصائل الفلسطينية معنية بحماية الاستقرار والتزام القانون في لبنان.