نقيب المصورين الصحافيين: نناشد وزيري الإعلام والداخلية الابقاء على الاستثناء المتعلق بحركة عملنا

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أعلن نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر، حول ما يتم تداوله من كلام عن احتمال منع الاعلاميين من التحرك، انه "مع احترامنا والتزامنا الكامل بكل الاجرائات التي تتخذها لجنة كورونا من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع نتمنى من أعضاء اللجنة الإبقاء على حرية عمل الاعلاميين والمصورين بكل القطاعات الذين يحترمون الاستثناء ولا يقومون سوى بممارسة عملهم من أجل إيصال الصورة والخبر بكل مهنية لكل الناس وضمن الالتزام التام بالوقاية والكمامة والتعقيم وعدم الاختلاط" .وناشد معالي وزيري الإعلام والداخلية الابقاء على الاستثناء المتعلق بحركة العمل وحرية التنقل من اجل تغطية كل ما يلزم من اخبار ونشاطات لكافة المجتمع اللبناني من سياسيين ونقابيين وحياة المواطنيين.وقال ان "الاعلاميين لا يخرقون القانون ولا يخرجون من منازلهم سوى من أجل التغطية الميدانية والقيام بواجبهم المهني الذي يجب أن يستمر، ونحن لا نخرق القانون بل نحافظ على تطبيقه."