حسن للـLBCI: وزارة الصحة لا تستطيع تحمل الاعباء بمفردها

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن انه "تخطينا نسبة الفحوصات الايجابية ولم يعد لدينا خيار سوى الاقفال"، معتبرا ان ما رفع عدد اصابات كورونا هو اقبال عدد كبير من المواطنين بعد فترة الاعياد على اجراء فحوص الـPCR.وطالب حسن في حديث للـLBCI عبر برنامج "صوت الناس" بدعم من قبل القوى الامنية والجهات المعنية، معتبرا ان وزارة الصحة لا تستطيع تحمل الاعباء بمفردها.وأعلن ان تفشي الوباء سببه انفجار بيروت وفترة الاعياد، مشددا على ان الوزارة لم تقصر وعلى المواطنين التزام الحجر المنزلي.وأوضح حسن اننا في ازمة وطنية تحتاج الى مساعدة الجميع، معتبرا ان على النقابات تحمل المسؤولية.وفي سياق متصل، لفت الى ان لا مشكلة في عدد الاسرة العادية، وقال: "نحتاج الى تحويل أقسام الـ"ICU" الى اقسام كورونا".واعتبر حسن ان المشكلة الأساسية هي في تطبيق القرارات الصادرة عن لجنة كورونا وعدم تحمل المسؤوليات، قائلا: "لم نتخلى يوما عن واجباتنا".