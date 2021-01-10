أخبار لبنان
10 كانون الثاني 2021 - 18:34
10/01/2021 18:34:23
هارون للـLBCI: بعض المستشفيات تاخرت بالجهوزية ولكن استطاعت زيادة عدد الاسرّة لاحقا
هارون للـLBCI: بعض المستشفيات تاخرت بالجهوزية ولكن استطاعت زيادة عدد الاسرّة لاحقا
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LBCI News Lebanon
أوضح نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ان بعض المستشفيات تاخرت بالجهوزية ولكن استطاعت زيادة عدد الاسرّة لاحقا.
واعتبر في حديث للـLBCI عبر برنامج "صوت الناس" ان المسؤولية الاولى تقع على المواطن وليس على الدولة.
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