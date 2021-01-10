أخبار لبنان
10 كانون الثاني 2021 - 18:34
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هارون للـLBCI: بعض المستشفيات تاخرت بالجهوزية ولكن استطاعت زيادة عدد الاسرّة لاحقا

هارون للـLBCI: بعض المستشفيات تاخرت بالجهوزية ولكن استطاعت زيادة عدد الاسرّة لاحقا Lebanon, news ,lbci ,أخبار مستشفيات,هارون,
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هارون للـLBCI: بعض المستشفيات تاخرت بالجهوزية ولكن استطاعت زيادة عدد الاسرّة لاحقا
Lebanon News
أوضح نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ان  بعض المستشفيات تاخرت بالجهوزية ولكن استطاعت زيادة عدد الاسرّة لاحقا.

واعتبر في حديث للـLBCI عبر برنامج "صوت الناس" ان المسؤولية الاولى تقع على المواطن وليس على الدولة.
 
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