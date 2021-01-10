هارون للـLBCI: بعض المستشفيات تاخرت بالجهوزية ولكن استطاعت زيادة عدد الاسرّة لاحقا

أوضح نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ان بعض المستشفيات تاخرت بالجهوزية ولكن استطاعت زيادة عدد الاسرّة لاحقا.واعتبر في حديث للـLBCI عبر برنامج "صوت الناس" ان المسؤولية الاولى تقع على المواطن وليس على الدولة.