أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2021 - 05:16
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عائلة مسعود الأشقر: لعدم الحضور إلى المأتم والمشاركة بالصلاة عبر فايسبوك

عائلة مسعود الأشقر: لعدم الحضور إلى المأتم والمشاركة بالصلاة عبر فايسبوك Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,مسعود الأشقر,
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عائلة مسعود الأشقر: لعدم الحضور إلى المأتم والمشاركة بالصلاة عبر فايسبوك
Lebanon News
طلبت عائلة مسعود الأشقر من جميع الأقارب والمحبين عدم الحضور إلى المأتم بناء على ارشادات الكنيسة وقرارات وزارة الصحة.

وتمنت عليهم المشاركة بالصلاة عبر فايسبوك حيث ستنقل مراسم الدفن مباشرة، وذلك حفاظا على سلامة الجميع من كورونا.
 
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