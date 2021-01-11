لبنان مقبل على تشدد في شروط الاقفال العام... ماذا في التفاصيل؟

لبنان مقبل على تشدد في شروط الاقفال العام، وسط انقسام داخل اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا، والذي تجلى بعدم حضور وزير الصحة حمد حسن الاجتماع اعتراضا على القرار الذي اتخد من قبل اللجنة قبل الأعياد.
وفي الجلسة، دق رئيس حكومة تصريف الاعمال جرس الانذار قائلا: إما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد، أو أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي.
وعلمت الـLBCI أن السوبرماركت ستفتح لخدمات الـ delivery كما ستفتح مصانع المواد الغذائية والادوية والامصال.
كما أفادت أن المطار سيبقى مفتوحا بينما ستتوقف الرحلات من عدد من المدن التي تسبب الوافدون منها بالنسب الاعلى من الاصابات. وأعلنت أن المدن التي ستوقف الرحلات منها بالمبدأ هي 5: القاهرة وبغداد واسطنبول واديس ابابا واضنة.