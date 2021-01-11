لبنان مقبل على تشدد في شروط الاقفال العام... ماذا في التفاصيل؟

لبنان مقبل على تشدد في شروط الاقفال العام...

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LBCI News Lebanon

لبنان مقبل على تشدد في شروط الاقفال العام، وسط انقسام داخل اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا، والذي تجلى بعدم حضور وزير الصحة حمد حسن الاجتماع اعتراضا على القرار الذي اتخد من قبل اللجنة قبل الأعياد.



وفي الجلسة، دق رئيس حكومة تصريف الاعمال جرس الانذار قائلا: إما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد، أو أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي.

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