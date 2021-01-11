كركي للسائقين العموميين: استمرار الاستفادة من تقديمات الضمان رغم انتهاء صلاحية رخصة السوق

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أصدر مكتب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، بياناً جاء فيه الآتي:"في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، وبحيث أن الشعب اللبناني بفئاته كافة يعاني من صعوبة الأوضاع الاقتصادية، يعمل المدير العام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتب مجلس الإدارة الى اتخاذ كل القرارات والإجراءات التي من شأنها تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين، ومنها تمديد العمل موقتا برخصة السوق العمومية المنتهية الصلاحية، وذلك وفق مذكرة حملت الرقم الصادر 3 بتاريخ 11/1/2021 والتي تقضي بموجبها السماح للسائقين العموميين الذين انتهت صلاحية رخصة السوق لديهم بين 18/10/2019 لغاية 31/12/2020 باستمرار الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصحية والاجتماعية.وعليه، فإن إدارة الضمان والمدير العام يؤكدان أن هدف الصندوق كان وسيبقى حماية حقوق المواطنين والوقوف الى جانبهم دائما، وأن هذه المرحلة الاستثنائية على الصعد كافة تستوجب إجراءات وقرارات استثنائية، آملا من المواطنين التجاوب والتعاون مع الصندوق ومستخدميه كي نبقى يدا بيد ونتجاوز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة".