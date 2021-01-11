أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2021 - 09:18
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قبل الاقفال العام... "هجمة" على محال السوبرماركت

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Lebanon News
ازاء القرار المرتقب بالتشدد بالاقفال العام، "هجمة" على محال السوبرماركت وكل ما له علاقة بالمواد الغذائية.

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