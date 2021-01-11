حسن التقى الشامسي مودعا: لوقف صراع المصالح الخاصة والحسابات الخاطئة

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استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت، سفير الإمارات حمد الشامسي في زيارة وداعية، في حضور قاضي المذهب الشيخ غاندي مكارم ومستشار مشيخة العقل الشيخ غسان الحلبي.وأكد الشيخ حسن "أهمية العلاقات المتينة بين لبنان والإمارات التي لم تبخل يوما على اللبنانيين بالوقوف الى جانبهم، كما أنها تحتضن عشرات الآلاف منهم".وجدد حسن الدعوة "لكل المسؤولين الى وقف صراع المصالح الخاصة والحسابات الخاطئة اللتين تمنعان حتى الساعة قيام الحكومة، وحضهم على التفكير بمصلحة الناس أولا وبكيفية إخراج البلاد من الانهيار الشامل الذي أطبق على حياة كل اللبنانيين من دون استثناء، وقد أتى وباء الكورونا بخطورته غير المسبوقة ليجعل الأمور في غاية من الصعوبة ما يستدعي إجراءات فاعلة لإنقاذ ارواح الناس".ودعا "جميع المواطنين الى التزام أقصى درجات الوقاية ووقف كل المناسبات والتجمعات والزيارات حرصا على حياتهم وحياة من يحبون".