أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن: لاستثناء قطاع الدواجن من الاقفال العام منعاً لانهياره

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أصدر أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس بيانا اعتبر فيه أن توجه الدولة لإتخاذ القرار بالاقفال العام لفترة اسبوع وعلى الرغم من ضرورته يصيب قطاعات أساسية وبشكل خاص الانتاج الزراعي والحيواني، محذرا من شمول قطاع الدواجن بقرار الاقفال العام لأنه يضرب هذا القطاع بالصميم.وأكد بطرس أن لا اختلاف على أن إجراءات الحماية التي ستعتمدها الدولة باعتبارها ضرورة لحماية الناس جراء ازدياد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المزيد، قائلا إنه يوجد نحو ٢٠ مليون فروج في مزارعهم وهي بحاجة للعناية والأعلاف كي لا تنفق وكذلك الحصاد خلال فترة يومين او ثلاثة كي لا يزداد وزنها ولا يمكن تصريفها.وشدد على أنه لا يمكن التغاضي عن وجود ٢٠ ألف عاملا يقتاتون بشكل يومي من عملهم هذا، مشيرا الى أنهم تواصلوا مع المعنيين وأبلغوهم بأنه لا يمكنهم الاقفال ٧ ايام متواصلة، وأقصى ما يمكن الالتزام به هو الاقفال يوم أو يومين غير متواصلين خلال الأسبوع بسبب طبيعة عملهم.وأمل أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن أن يكون هناك تجاوبأً كي لا يضطر اصحاب المسالخ والمزارع الى المخالفة حتى يطعموا دجاجتهم.