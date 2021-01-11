أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2021 - 15:05
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في المجلس الاعلى رئيس الجمهورية يدعو الى حال طوارىء صحية في البلاد

في المجلس الاعلى رئيس الجمهورية يدعو الى حال طوارىء صحية في البلاد Lebanon, news ,lbci ,أخبار إقفال, كورونا ,المجلس الاعلى للدفاع ,في المجلس الاعلى رئيس الجمهورية يدعو الى حال طوارىء صحية في البلاد
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