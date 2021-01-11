أخبار لبنان 11 كانون الثاني 2021 - 15:05 11/01/2021 15:05:00 في المجلس الاعلى رئيس الجمهورية يدعو الى حال طوارىء صحية في البلاد

في المجلس الاعلى رئيس الجمهورية يدعو الى حال طوارىء صحية في البلاد

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