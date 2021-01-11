أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2021 - 15:05
11/01/2021 15:05:00
في المجلس الاعلى رئيس الجمهورية يدعو الى حال طوارىء صحية في البلاد
في المجلس الاعلى رئيس الجمهورية يدعو الى حال طوارىء صحية في البلاد
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