أخبار لبنان 11 كانون الثاني 2021 - 13:36 11/01/2021 13:36:22 الكمامة الرئاسية لم تستطع اخفاء ما قاله الرئيس عون عن الرئيس الحريري(فيديو)

الكمامة الرئاسية لم تستطع اخفاء ما قاله الرئيس عون عن الرئيس الحريري(فيديو)

Lebanon, news ,lbci ,أخبار فيديو مسرب, الحريري , دياب ,عون ,الكمامة الرئاسية لم تستطع اخفاء ما قاله الرئيس عون عن الرئيس الحريري(فيديو)

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

هاجم رئيس الجمهورية ميشال عون الرئيس المكلف سعد الحريري من دون أن يسميه بالقول :" ليس هناك تأليف ، إنه يكذب ويقوم بتصاريح كاذبة" ، وذلك بعد ما سأله رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أين أصبح تأليف الحكومة. الإعلان

الإعلان