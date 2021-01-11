أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2021 - 13:36
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الكمامة الرئاسية لم تستطع اخفاء ما قاله الرئيس عون عن الرئيس الحريري(فيديو)

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Lebanon News
هاجم رئيس الجمهورية ميشال عون الرئيس المكلف سعد الحريري من دون أن يسميه بالقول :" ليس هناك تأليف ، إنه يكذب ويقوم بتصاريح كاذبة" ، وذلك بعد ما سأله رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أين أصبح تأليف الحكومة.
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