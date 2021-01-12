أخبار لبنان
12 كانون الثاني 2021 - 04:16
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الإنتربول يصدر النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس... (صور)

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الإنتربول يصدر النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس... (صور)
Lebanon News
كشفت معلومات للـLBCI انه بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أصدر الإنتربول النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت نيترات الأمونيوم الى لبنان ولتاجر النيترات البرتغالي الذي كشف على النيترات في العنبر رقم ١٢ عام ٢٠١٤.
 
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