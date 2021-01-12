الإنتربول يصدر النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس... (صور)

الإنتربول يصدر النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس

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LBCI News Lebanon

كشفت معلومات للـLBCI انه بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أصدر الإنتربول النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت نيترات الأمونيوم الى لبنان ولتاجر النيترات البرتغالي الذي كشف على النيترات في العنبر رقم ١٢ عام ٢٠١٤.