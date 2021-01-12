عون طلب من وهبة توجيه رسالة عاجلة الى مجلس الامن

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LBCI News Lebanon

طلب الرئيس ميشال عون اليوم من وزير الخارجية شربل وهبه توجيه رسالة عاجلة الى مجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروقات جوية لسيادة لبنان وللقرار 1701 وذلك بعدما تكثفت الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

وبالتالي، قدم وهبه عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة امل مدللي، شكوى الى مجلس الامن الدولي والى الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس ضد "الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة ايام والتي تعتبر خرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، ما يستوجب من مجلس الامن الدولي إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورا حفاظا على الاستقرار والامن والسلم في المنطقة".

