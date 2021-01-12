أهالي ضحايا فوج الاطفاء يطلعون على ما توصل اليه التحقيق بانفجار المرفأ...

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زار وفد من أهالي شهداء فوج الاطفاء في انفجار مرفأ بيروت نقابة المحامين، ثم وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم والقاضي فادي صوان، للاطلاع على ما توصل اليه التحقيق.وصرح المتحدث باسم الأهالي، وليم نون، شقيق الشهيد جو نون، أن الوفد "استوضح صوان حول متابعته التحقيقات، وسأله اذا استرد الملف، واذا كان سيتابع التحقيقات الى حين بت محكمة التمييز في القضية".وأشار الى أن "صوان أبلغ الوفد بأن الانتربول أصدر مذكرات في حق صاحب شحنة نيترات الأمونيوم وقبطان السفينة التي نقلتها الى مرفأ بيروت"، لافتا الى أن "الوفد لمس بأن هناك مماطلة في التبليغ للمدعى عليهم من قبل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، متسائلين اذا كان ذلك عن قصد او غير قصد".