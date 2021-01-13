تسليم وتسلم في منسقية المستقبل في الجنوب بين حمود وحشيشو

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تم في منسقية تيار "المستقبل" في صيدا والجنوب، تسليم وتسلم في مجدليون، بين ناصر حمود والمنسق الجديد مازن حشيشو، برعاية النائبة بهية الحريري التي أثنت في كلمة على جهود حمود طيلة فترة توليه مهامه على رأس المنسقية وهنأت حشيشو على تسلمه هذه المهام متمنية له التوفيق.وقال حشيشو: "ندرك حجم التحديات التي تواجه تيارنا السياسي وما يتعرض له رئيسه سعد الحريري من استهداف، وصل أخيرا إلى حد الإهانة الشخصية ممن يقابلون مبادراته بالعرقلة والتعطيل لأنهم متضررون مما يحمله من اصلاحات وخطة انقاذية لمصلحة البلد."وأشار إلى أن الخطوة التالية بعد تسلمه مهامه ستكون استكمال تأليف فريق عمل منسقية صيدا والجنوب ومكتب المنسقية لتباشر فورا عملها على الأرض، بالتواصل مع الناس والتواجد الى جانبهم والاستماع الى مشاكلهم والتخفيف ما أمكن من معاناتهم.