أخبار لبنان
13 كانون الثاني 2021 - 06:19
13/01/2021 06:19:42
كنعان يسلّم الفرزلي نسخة عن التقرير النهائي حول قانون استعادة الاموال المنهوبة
كنعان يسلّم الفرزلي نسخة عن التقرير النهائي حول قانون استعادة الاموال المنهوبة
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LBCI News Lebanon
سلم النائب ابراهيم كنعان نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي نسخة عن التقرير النهائي حول قانون استعادة الاموال المنهوبة كما اقرته اللجنة الفرعية برئاسته.
وسيتم تعيين جلسة للجان المشتركة لاقراره مباشرة بعد انتهاء الاقفال العام.
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