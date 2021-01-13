أخبار لبنان
13 كانون الثاني 2021 - 06:19
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كنعان يسلّم الفرزلي نسخة عن التقرير النهائي حول قانون استعادة الاموال المنهوبة

كنعان يسلّم الفرزلي نسخة عن التقرير النهائي حول قانون استعادة الاموال المنهوبة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفرزلي,كنعان,
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كنعان يسلّم الفرزلي نسخة عن التقرير النهائي حول قانون استعادة الاموال المنهوبة
Lebanon News
سلم  النائب ابراهيم  كنعان  نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي نسخة عن التقرير النهائي حول قانون استعادة الاموال المنهوبة كما اقرته اللجنة الفرعية برئاسته. 

وسيتم تعيين جلسة للجان المشتركة لاقراره مباشرة بعد انتهاء الاقفال العام. 
 
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