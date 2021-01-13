كنعان يسلّم الفرزلي نسخة عن التقرير النهائي حول قانون استعادة الاموال المنهوبة

سلم النائب ابراهيم كنعان نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي نسخة عن التقرير النهائي حول قانون استعادة الاموال المنهوبة كما اقرته اللجنة الفرعية برئاسته.وسيتم تعيين جلسة للجان المشتركة لاقراره مباشرة بعد انتهاء الاقفال العام.