افرام: لوضع خطة انقاذ مالية لتحفيز الصناعة والزراعة

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رأى النائب المستقيل نعمة افرام، أن "هناك نية مبيتة لتغيير وجه لبنان. والواضح وجود قرار بترك الطائرة ترتطم بالأرض من دون تغيير مسارها، حيث تهدر كل فرصة للانقاذ ومنها المبادرة الفرنسية، إلا أننا لن نقبل ولن نرحل وسنقاوم".ودعا في بيان إلى تنظيم حركة واضحة شعبية وسياسية هدفها التحديث والتطوير الممنهج في النظام وفي الطبقة السياسية على السواء، وإلى التمسك بمبدأ الحياد كاستراتيجية للمستقبل، معتبرا أن "إصلاح الحياة السياسية بنيويا يتطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة".وشدد على جملة أولويات لانقاذ وتخفيف أوجاع الناس، منها وقف دعم البنزين بقيمة مليار دولار علما أن قسما منه يهرب، وتوجيه التوفير لتجهيز المستشفيات بالمزيد من السبل لمواجهة جائحة كورونا".واعتبر أن "إصدار البطاقة التموينية الممغنطة مباشرة من المجتمع الدولي لدعم الفئات الأكثر حاجة من الشعب اللبناني ضرورة، كما وضع خطة انقاذ مالية لتحفيز الصناعة والزراعة واقناع المستثمر اللبناني المغترب بالتوظيف في لبنان".