أخبار لبنان
13 كانون الثاني 2021 - 08:56
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واتساب يفرض حظرا على حسابات بعض وزراء حكومة الحريري السابقة ... إليكم التفاصيل

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واتساب يفرض حظرا على حسابات بعض وزراء حكومة الحريري السابقة ... إليكم التفاصيل
Lebanon News
علمت الـLBCI أن واتساب فرض حظرا على حسابات بعض الوزراء الذين كانوا في حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري السابقة.

وقد أرسل بعض الوزراء رسائل بريدية إلى واتساب لاستعادة حساباتهم وتمكن البعض من استعادتها.
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