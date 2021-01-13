واتساب يفرض حظرا على حسابات بعض وزراء حكومة الحريري السابقة ... إليكم التفاصيل

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن واتساب فرض حظرا على حسابات بعض الوزراء الذين كانوا في حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري السابقة.



وقد أرسل بعض الوزراء رسائل بريدية إلى واتساب لاستعادة حساباتهم وتمكن البعض من استعادتها.