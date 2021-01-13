أبي اللمع: مطامر السلطة امتلأت بالفساد

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عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، بالتعاون مع مكتب البيئة في حزب "القوات اللبنانية"، تناول فيه "أزمة النفايات المفتوحة على مصراعيها في ظل سلطة عاجزة وأزمات سياسية وصحية متداخلة ومن دون حلول".واعتبر أن السلطة فشلت في مختلف المجالات ولم تتحمل مسؤوليتها يوما وأنشأت مطمرين بحريين، كما انها لم تنفذ أي خطة في ملف النفايات ولم تقم بأي إصلاح لعقود تشغيل الشركات العاملة ولم تعمل على تمكين البلديات في وقت تغيب أي رقابة على عمليات الجمع، فلا إصلاح ولا تدوير ولا فرز من المصدر.وقال: "قالوا لنا نريد بضعة أشهر لحل المشكلة، فقلنا لهم أي محطة لتكرير النفايات بحاجة إلى سنة على الأقل".وأسف لأنه "لم تتم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من اجل حل مشكلة النفايات لعدم جدية الخطة التي تقدمت بها السلطة".وأشار إلى أن "القوات اللبنانية" دأبت عبر مكتب البيئة في الحزب على الدعم اللازم وبناء الثقة من منطلق مسؤوليتها الشعبية، فاجتمعت وشاركت لكن في معظم الأحيان وجدت نفسها خائبة".وسأل : "الوزير الذي ورث هذه التركة الثقيلة، لم نعد نسمع منه شيئا في ملف النفايات، هل لمحت أكوام النفايات على الطرق؟".ولفت ابي اللمع إلى أن السلطة سمحت بإعادة فتح المطمر فامتلأ بالفساد ولم نعد نسمع من الوزير المعني شيئا بهذا الخصوص، كاشفا عن "عملية توسيع للمطمر يجب التحقق منها لأنها تجري بطريقة سرية كما انه تم دفع الأموال اللازمة من أجل تنفيذه".