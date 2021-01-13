أخبار لبنان
13 كانون الثاني 2021 - 09:24
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عراجي: وزارة الصحة تحدد لمن الاولوية في إعطاء لقاح كورونا

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Lebanon News
أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن وزارة الصحة العامة تحدد لمن الاولوية في إعطاء لقاح كورونا.

وقال: "حين طلبت شركات لقاح كورونا قانونا يسمح لها باستخدام اللقاحات قررنا القيام باجتماع طارئ".
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