عراجي: وزارة الصحة تحدد لمن الاولوية في إعطاء لقاح كورونا

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LBCI News Lebanon

أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن وزارة الصحة العامة تحدد لمن الاولوية في إعطاء لقاح كورونا.



وقال: "حين طلبت شركات لقاح كورونا قانونا يسمح لها باستخدام اللقاحات قررنا القيام باجتماع طارئ".