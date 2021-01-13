أخبار لبنان
13 كانون الثاني 2021 - 09:24
13/01/2021 09:24:12
عراجي: وزارة الصحة تحدد لمن الاولوية في إعطاء لقاح كورونا
عراجي: وزارة الصحة تحدد لمن الاولوية في إعطاء لقاح كورونا
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LBCI News Lebanon
أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن وزارة الصحة العامة تحدد لمن الاولوية في إعطاء لقاح كورونا.
وقال: "حين طلبت شركات لقاح كورونا قانونا يسمح لها باستخدام اللقاحات قررنا القيام باجتماع طارئ".
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