الموسوي: حزب الله دفع المتأخرات بدل استجرار الكهرباء من سوريا إلى بلدة طفيل

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أبلغ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي أهالي بلدة طفيل بـ"تولي قيادة حزب الله دفع كامل المبالغ المتأخرة المتوجبة على لبنان بدل استجرار الكهرباء من سوريا إلى بلدة طفيل عن السنتين الماضيتين، والبالغة 600 مليون ليرة".وقال: "قرية طفيل قريتنا، وأبناؤها أبناؤنا، كنا وسنبقى في خدمتكم، وليس هناك فرق بين سني وشيعي أو بين سوري ولبناني، وليس هناك تهجير لأحد من طفيل، وهناك تعويض للجميع".كما تولى وفد فني من مؤسسة كهرباء لبنان تركيب محول كهربائي بديل للقديم الذي تعرض لعطل نتيجة إصابته بطلقات نارية الأسبوع الماضي.