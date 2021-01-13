نقابة محرري الصحافة : الفئات المستثناة غير ملزمة الحصول على تصاريح للتجول

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صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:"أجرى نقيب المحررين الأستاذ جوزف القصيفي اتصالا هذا المساء بقيادة قوى الأمن الداخلي ، مستوضحا نص البيان الموزع باسمها، والذي يلزم الفئات المستثناة من قرار الاقفال العام ، خصوصا الصحافيين والإعلاميين، بالحصول على تصاريح مسبقة للتجول، شأنهم شأن الفئات غير المستثناة".وأوضح البيان أن النقيب القصيفي أُبلع من قبل قيادة قوى الأمن أن الفئات المستثناة غير ملزمة بالحصول على التصاريح ، خصوصا الصحافيين والإعلاميين الذين في إمكانهم التوجه الى أعمالهم بموجب البطاقة المهنية.