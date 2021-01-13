عبد الصمد: موظفو وزارة الإعلام بحاجة لإذن....

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غردت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد عبر تويتر، بالقول: "تأكيداً على قرار غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لمجلس الوزراء، أوضح أن الإعلاميين غير ملزمين بالدخول إلى الرابط الخاص للاستحصال على إذن انتقال خلال الاقفال، وُيكتفى ببطاقتهم المهنية للتنقل خلال فترة الإقفال العام الممتدة من 14 لغاية ٢٥ ك٢".أما بالنسبة لموظفي وزارة الإعلام الملزمين بالمجيء إلى مكان عملهم لتسيير الأمور الطارئة بما لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالي العاملين، فيجب عليهم الاستحصال على إذن انتقال خلال الاقفال(١٤-٢٥ك٢) عبر الدخول إلى الرابط المخصص لذلك من قبل اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث.