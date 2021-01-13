شريم للبنانيين: لا تقبلوا الا باقراره

الإعلان

غردت الوزيرة غادة شريم عبر تويتر : "بعد ان اسقطت في الجلسة الماضية صفة العجلة عن اقتراح القانون لاسترداد الأموال المحوّلة الى الخارج بعد ١٧ تشرين، حول الى اللجان على ان يعرض على الجلسة العامة خلال فترة ١٥ يوم، مرّت ٣ أسابيع والسؤال هل سيعرض في الجلسة التي سيدعو إليها الرئيس بري لإقرار القانون الخاص باللقاح؟"وأضافت: "ايها اللبنانيون لا تنسوا: هذا القانون ضرورة لمعرفة وجهة الملايين التي أُخرجت من البلد، ضرورة لمعرفة لمصلحة من نُفّذت هذه العمليات، كما وانه ضرورة قصوى لأن إخراج الأموال حصل بالتزامن مع إقفال المصارف، لا تقبلوا الا باقراره."