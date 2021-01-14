ريفي: لتخصيص 300 دولار شهريا لكل عائلة محتاجة

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٢/١ وُضع اللبنانيون وخاصة العائلات المحتاجة بين نارين،الإقفال والتوقف عن العمل أو الإصابة بكورونا.هيبة الدولة تلاشت وهي أعجز من أن تضبط الحدود وخاصة البرية بحيث تدعم الخزينة بعض المواد الحياتية الضرورية،ليذهب جزء بغير محله على المهربين وبعض النافذين والتجار وغيرهم ممن لا يستحقون — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) January 14, 2021

٢/٢ لا يخفى على أحد أن جزءاً كبيراً مما تدفعه الدولة على الدعم يذهب في غير مكانه،في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من نصف اللبنانيين من عجز في تأمين إحتياجاتهم الضرورية.

أرى أن تخصص لكل عائلة لبنانية محتاجة يقل مدخولها عن 1000 دولار أميركي مبلغ 300 دولار شهرياً،لتستطيع العيش بكرامة — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) January 14, 2021

غرد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي على حسابه عبر تويتر بالقول: "وضع اللبنانيون وبخاصة العائلات المحتاجة بين نارين: الإقفال والتوقف عن العمل أو الإصابة بكورونا. هيبة الدولة تلاشت وهي أعجز من أن تضبط الحدود، وخصوصا البرية، بحيث تدعم الخزينة بعض المواد الحياتية الضرورية، ليذهب جزء في غير محله على المهربين وبعض النافذين والتجار وغيرهم ممن لا يستحقون".وأضاف: "لا يخفى على أحد أن جزءا كبيرا مما تدفعه الدولة على الدعم يذهب في غير مكانه، في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من نصف اللبنانيين من عجز في تأمين احتياجاتهم الضرورية. أرى أن تخصص لكل عائلة لبنانية محتاجة يقل مدخولها عن 1000 دولار أميركي مبلغ 300 دولار شهريا، لتستطيع العيش بكرامة".