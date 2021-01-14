بري استقبل الفرزلي وبقرادونيان... هذا ما تمّ بحثه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وبحث معه في التطورات الراهنة.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي انه "سيصار في جلسة مجلس النواب يوم غد الى التصديق على اقتراح قانون بتمديد المهلة واعطاء الفرصة للمعنيين والمكلفين بالتصريح عن الذمة المالية ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها".
كما عرض بري للجمود السياسي والمأساة الصحية والاقتصادية مع النائب هاغوب بقرادونيان الذي دعا الى مراجعة المواقف ووضع الخلافات السياسية جانبا من اجل الاهتمام بقضايا الناس.
بعد اللقاء قال بقرادونيان : " الجميع يعرف إننا لسنا على شفير الهاوية انما اصبحنا في الهاوية والانهيار الشامل. واعتقد أن الوقت هو لعودة الجميع الى ضمائرهم ومراجعة الحسابات ووضع مصلحة البلد ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار من كل الجهات."
على صعيد أخر، أبرق الرئيس بري الى نظيره المصري المستشار حنفي الجبالي لمناسبة انتخابه رئيبسا لمجلس النواب في جمهورية مصر العربية.