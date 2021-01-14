بري استقبل الفرزلي وبقرادونيان... هذا ما تمّ بحثه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وبحث معه في التطورات الراهنة.

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وأعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي انه "سيصار في جلسة مجلس النواب يوم غد الى التصديق على اقتراح قانون بتمديد المهلة واعطاء الفرصة للمعنيين والمكلفين بالتصريح عن الذمة المالية ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها".كما عرض بري للجمود السياسي والمأساة الصحية والاقتصادية مع النائب هاغوب بقرادونيان الذي دعا الى مراجعة المواقف ووضع الخلافات السياسية جانبا من اجل الاهتمام بقضايا الناس.