أخبار لبنان 14 كانون الثاني 2021 - 16:22 14/01/2021 16:22:48 بعد عودته الى LBCI... هذا ما قاله بسام ابو زيد في اول اطلالة له

بعد عودته الى LBCI... هذا ما قاله بسام ابو زيد في اول اطلالة له

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LBCI News Lebanon

بعدما اعلن الزميل بسام ابو زيد عودته الى قناة الـLBCI لمزاولته نشاطه الإعلامي، كإعلامي ومُقدّم أخبار وبرامج، أطل في برنامج "طوني خليفة" ليوضح للمشاهدين أسباب عودته الى القناة.



فماذا قال أبو زيد؟ الإعلان

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