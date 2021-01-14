أخبار لبنان
14 كانون الثاني 2021 - 16:22
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بعد عودته الى LBCI... هذا ما قاله بسام ابو زيد في اول اطلالة له

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Lebanon News
بعدما اعلن الزميل بسام ابو زيد عودته الى قناة الـLBCI لمزاولته نشاطه الإعلامي، كإعلامي ومُقدّم أخبار وبرامج، أطل في برنامج "طوني خليفة" ليوضح للمشاهدين أسباب عودته الى القناة.

فماذا قال أبو زيد؟
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