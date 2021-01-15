أخبار لبنان
15 كانون الثاني 2021 - 06:56
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اتفاقية بين مرفأ بيروت ومجموعة ريسي غروب الفرنسية

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اتفاقية بين مرفأ بيروت ومجموعة ريسي غروب الفرنسية
Lebanon News
وقعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت اتفاقية مع مجموعة ريسي غروب الفرنسية.

وشكر رئيس مجلس إدارة المرفأ باسم القيسي الدولة الفرنسية على اهتمامها بمرفأ بيروت، مشيرا إلى أنّها اعطت مساعدة مالية الى ثلاث شركات فرنسية كمجموعة ريسي غروب لتقوم بدراسة كيفية معالجة الردم والانقاض واعادة تدويرها لاستخدامها لاحقا في الانشاءات المتوقعة.
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وستقوم المجموعة برفع دراستها الى الجهات الفرنسية المعنية لتقييم امكانية استمرار مساعدتها شركات فرنسية اخرى لتقوم بتحطيم الردم والانقاض.

بدوره، أوضح وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار أن الاتفاق الذي وُقع هو هبة من الدولة الفرنسية الى المجموعة الفرنسية لاعداد دراسة حول معالجة الردم والانقاض في المرفأ، متمنيا للمجموعة النجاح في تنفيذ مهامها بما يعود بالفائدة على مرفأ بيروت.
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