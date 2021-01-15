أخبار لبنان
15 كانون الثاني 2021 - 08:10
15/01/2021 08:10:58
دياب: النظام الرقمي رغم ثغراته استطاع أن يحقق النجاح
دياب: النظام الرقمي رغم ثغراته استطاع أن يحقق النجاح
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LBCI News Lebanon
أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال اجتماع مع لجنة ادارة الكوارث أن النظام الرقمي، ورغم ثغراته استطاع ان يحقق النجاح خصوصا بعد اضافة الـ veification code الذي يخفف الثغرات في الاستثناءات.
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