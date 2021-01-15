دياب: النظام الرقمي رغم ثغراته استطاع أن يحقق النجاح

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال اجتماع مع لجنة ادارة الكوارث أن النظام الرقمي، ورغم ثغراته استطاع ان يحقق النجاح خصوصا بعد اضافة الـ veification code الذي يخفف الثغرات في الاستثناءات.