الصليب الاحمر الدولي يتسلم الراعي زهرة عند رأس الناقورة

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LBCI News Lebanon

تسّلم الصليب الاحمر الدولي الراعي اللبناني حسن زهرة عند رأس الناقورة، الذي أفرجت عنه إسرائيل اليوم.

وكان الجيش الإسرائيلي اختطف الراعي زهرة يوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 في خراج بسطرة ـــ كفرشوبا.