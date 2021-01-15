أخبار لبنان
15 كانون الثاني 2021 - 08:30
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الصليب الاحمر الدولي يتسلم الراعي زهرة عند رأس الناقورة

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الصليب الاحمر الدولي يتسلم الراعي زهرة عند رأس الناقورة
Lebanon News
تسّلم الصليب الاحمر الدولي الراعي اللبناني حسن زهرة عند رأس الناقورة، الذي أفرجت عنه إسرائيل اليوم.
 
وكان الجيش الإسرائيلي اختطف الراعي زهرة يوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 في خراج بسطرة ـــ كفرشوبا.
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