أخبار لبنان
15 كانون الثاني 2021 - 11:08
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الخطوط الجوية السورية: طائرة حلب الواصلة الى بيروت فجرا تابعة لـ SYRIANAIR وليس لشركة الاجنحة

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الخطوط الجوية السورية: طائرة حلب الواصلة الى بيروت فجرا تابعة لـ SYRIANAIR وليس لشركة الاجنحة
Lebanon News
أوضحت ادارة الخطوط الجوية العربية السورية ان "الطائرة التي حطت عند الثانية من فجر اليوم بتوقيت بيروت، والاتية من مطار حلب الدولي، تابعة للخطوط الجوية العربية السورية SYRIANAIR وليس لشركة "الاجنحة"، وهي من نوع ايرباص 320، رقم الرحلة 183، وكان على متنها 26 مسافرا وصلوا الى بيروت واقلعت وعلى متنها 43 مسافرا الى مطار حلب، رقم الرحلة 182".
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وأشارت في بيان الى أن "هذه هي الطائرة الاولى التي يعاد تسييرها الى مطار رفيق الحريري الدولي بعد توقف استمر منذ عام 2010، وسوف تسير الشركة رحلة اسبوعيا، كل يوم جمعة، بين مطاري حلب وبيروت".
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