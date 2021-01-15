ابو فاعور: تأمين التيار الكهربائي إلى مستشفى راشيا الحكومي بانتظام طوال فترة التعبئة العامة

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أعلن عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور ان الحق يعلو ولا يعلى عليه.وقال: "أخيرا أنصف القضاء مستشفى راشيا الحكومي والمرضى فيه، فبعد تقديمي طلب أمر على عريضة الى قاضي الأمور المستعجلة في راشيا الرئيس محمد عويدات عبر المحامي الرفيق نشأت الحسنية، أصدر القاضي عويدات قرارا معجلا التنفيذ ألزم مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين التيار الكهربائي إلى مستشفى راشيا الحكومي بانتظام ودون إخضاعه للتقنين العادي وبصورة فورية طوال فترة التعبئة العامة تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مليونا ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار. يحيا العدل".